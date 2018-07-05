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Новости

В датской библиотеке обнаружили отравленные книги

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10:05 05.07.2018 Источник: REGNUM

В библиотеке Университета Южной Дании учёными были обнаружены три книги, в обложках которых содержится мышьяк, сообщает The Conversation.

Уточняется, что для обложек использовали фрагменты средневековых рукописей, которые содержали тексты по римскому праву.

Якоб Повл Хольк (Jakob Povl Holck) и Кааре Лунд Расмуссен (Kaare Lund Rasmussen), которые исследовали университетскую библиотеку, обнаружили три книги XVI и XVII века, где для укрепления книжного переплёта использовались фрагменты средневековых текстов (достаточно частая практика того периода).

При лабораторном изучении обложек книг во время рентгенофлуоресцентного анализа, чтобы заглянуть на рукописи, было обнаружено, что зеленая краска на обложках книг содержит мышьяк — крайне токсичное вещество, которое способно вызвать смертельное отравление.

Теперь ядовитые книги хранятся в вентилируемом шкафу в отдельных картонных коробках. Учёные планируют их оцифровать для того, чтобы свести к минимум физический контакт. ИА REGNUM

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