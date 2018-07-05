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Успешно освоившим первый "Дальневосточный гектар" предлагают выдавать второй

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12:20 05.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Владельцам, успешно освоившим первый «Дальневосточный гектар», предлагают выдавать второй. Соответствующие поправки подготовили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Как сообщил глава ведомства Александр Козлов, они будут внесены в думу в сентябре. Напомним, — программа предоставляет гражданам России право на получение земельного участка до одного гектара. Эхо Москвы

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