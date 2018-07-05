В сфере ЖКХ введут запрет на создание новых унитарных предприятий

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В сфере жилищно-коммунального хозяйства /ЖКХ/ будет введен запрет на создание новых унитарных предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФна заседании правительства, комментируя рассматриваемый блок законопроектов, направленных на бесперебойное тепло- и водоснабжение жилья. "Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий /МУП и ГУП/ в сфере тепло- и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае их банкротства было невозможно просто списать их долги", - сказал глава правительства.