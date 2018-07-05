Угрозы пошлинами со стороны США в Китае назвали "психологическим террором"
15:00 05.07.2018
Угрозы американской стороны ввести повышенные пошлины в адрес Китая и других торговых партнёров — это "психологический террор". Такое мнение выразил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Он также отметил, что повышение пошлин повлияет на глобальные производственные цепочки.
— США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе. Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, — отметил Фэн.
Как подчеркнул представитель Министерства коммерции КНР, китайская сторона приложит максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды. Life.ru
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