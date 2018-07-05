Австрия предложила прекратить прием заявок на получение убежища на территории ЕС - СМИ
16:00 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия выступила против миграционной политики ЕС и предложила прекратить регистрировать заявки на получение статуса беженца на территории Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета "Монд" со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.
В документе, представленном на рассмотрение экспертов из стран-членов ЕС, Австрия предлагает подумать о создании новой "системы защиты", которая "исключит подачу ходатайства о предоставлении убежища на европейской земле". Как отмечает "Монд", цель состоит в том, чтобы "к 2025 году гарантировать убежище только тем, кто уважает ценности Евросоюза и его основные права и свободы".
Газета подчеркивает, что "текст документа начинается с того, что "политическая элита и ЕС потеряли контроль над ситуацией" в 2015 году во время пика миграционного кризиса. Далее в нем говорится о "неспособности двадцати восьми стран остановить потоки и обеспечить безопасность внешней границы, общей для зоны Шенгена...". "Кризис 2015 года выявил пределы общей системы предоставления убежища и открыл глаза на фундаментальные недостатки защиты внешних границ ЕС", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что мигранты, прибывающие в ЕС, - "это не те, кто нуждается в защите, это люди, которые могут воспользоваться преступными структурами и которые чувствуют себя достаточно сильными для совершения таких путешествий". "Мигранты неоднократно сталкивались с большими проблемами, когда речь шла о жизни в обществе. Многие из них имеют недостаточный уровень или вообще никакого образования. Многие особенно чувствительны к идеологиям, враждебным свободе или защищающим насилие", - говорится в документе.
В минувший вторник австрийское правительство заявило, что вслед за ФРГ готово принять собственные национальные меры по защите южной границы от потоков нелегальных мигрантов, чтобы избежать ущерба для Австрии и ее населения. Реакция австрийского кабинета министров последовала на объявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что германские правящие партии Христианско- демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) договорились создать на германско-австрийской границе специальные транзитные центры для соискателей убежища: там будут в быстром порядке проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ, а если нет, то его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован. В связи с этим Австрия считает такие центры угрозой для себя и ждет прояснения позиции правительства ФРГ по вопросу создания таких транзитных центров у себя границе.
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