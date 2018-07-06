В Британии оштрафовали на $230 тыс. экзаменационную комиссию за незнание Шекспира

08:37 Источник: NEWSru.com

В 175 тысяч фунтов стерлингов (более $230 тыс.) обойдется членам экзаменационной комиссии в Великобритании незнание классики литературы. Такой штраф придется заплатить составителям британского экзамена для старшеклассников, которые перепутали представителей двух славных враждующих семейств из трагедии "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.