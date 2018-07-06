В Британии оштрафовали на $230 тыс. экзаменационную комиссию за незнание Шекспира
08:37 06.07.2018 Источник: NEWSru.com
В 175 тысяч фунтов стерлингов (более $230 тыс.) обойдется членам экзаменационной комиссии в Великобритании незнание классики литературы. Такой штраф придется заплатить составителям британского экзамена для старшеклассников, которые перепутали представителей двух славных враждующих семейств из трагедии "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. К Шекспиру в Британии относятся с таким же пиететом, как к Пушкину в России, называя его "наше все". При этом англичане особенно гордятся Шекспиром, потому что трудно найти какого-либо другого поэта-драматурга, да еще и жившего в XVI веке, который бы получил такую известность во всем мире. Поэтому ошибка экзаменационной комиссии вызвала в стране чуть ли не национальный скандал. Подробнее:
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