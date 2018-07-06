Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола
12:05 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с легендарными футболистами из разных стран.
За одним столом с главой государства - хорват Звонимир Бобан, голландец Марко ван Бастен, мексиканец Хорхе Кампос Наваррете, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан Корасо, датчанин Петер Шмейхель, а также англичанка Александра Вирина Скотт и англичанин Рио Гевин Фердинанд. Вместе с тем, побывавшего на ряде матчей ЧМ-2018 легендарного аргентинца Диего Марадоны среди участников встречи нет.
На встрече также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, и помощник президента России Игорь Левитин.
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