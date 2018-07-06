Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипроводит в Кремле встречу с легендарными футболистами из разных стран.За одним столом с главой государства - хорват Звонимир Бобан, голландец Марко ван Бастен, мексиканец Хорхе Кампос Наваррете, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан Корасо, датчанин Петер Шмейхель, а также англичанка Александра Вирина Скотт и англичанин Рио Гевин Фердинанд. Вместе с тем, побывавшего на ряде матчей ЧМ-2018 легендарного аргентинца Диего Марадоны среди участников встречи нет.На встрече также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, и помощник президента России Игорь Левитин.