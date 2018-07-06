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Франция вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

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19:04 06.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Уругвая со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Голы забили защитник Рафаэль Варан (40-я минута) и нападающий Антуан Гризманн (61).

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск). Полуфинал с участием французской сборной состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. 

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