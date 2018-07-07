ЧМ-2018. Сборная России обратилась к болельщикам через соцсеть
09:35 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по футболу обратился к болельщикам с обещанием выложиться полностью и отдать все ради победы в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице национальной команды в Twitter.
"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - сказано в сообщении.
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