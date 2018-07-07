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Меркель: Стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились

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12:40 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО хочет поддерживать отношения с Россией и при этом оставаться гарантом безопасности для стран альянса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в еженедельном видеоподкасте, который распространила в субботу пресс-служба кабмина ФРГ.

"Разумеется, мы в той же степени хотим иметь разумные отношения с Россией. Именно поэтому вновь будут переговоры в Совете Россия-НАТО. Однако одновременно с этим мы должны показать, что полны решимости защищать себя", - сказала Меркель.

"В XXI веке мы нуждаемся в НАТО, потому что она как трансатлантический союз является гарантом нашей безопасности", - указала глава кабмина ФРГ. По ее словам, в последние годы "стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились". В этом контексте она назвала присоединение Крыма к России, а также конфликт на востоке Украины.

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