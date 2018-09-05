0
0
1305
Новости

В Москве задержали подозреваемого в убийстве полицейского в метро

Добавить в избранное

09:30 03.09.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена, задержан правоохранителями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская». В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий», - сказала И.Волк.

Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что около полуночи 3 сентября неизвестный мужчина застрелил полицейского на станции метро «Курская», после чего скрылся с места преступления. Для розыска злоумышленника по городу был введен план «Сирена». В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова сообщила Агентству «Москва» о возбуждении уголовного дела.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
41
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
143
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
225
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
336
17:20 05.09.2018
Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей
0
386
17:00 05.09.2018
Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
0
347
16:45 05.09.2018
СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
0
380
16:38 05.09.2018
Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД
0
353
16:33 05.09.2018
Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1
0
386
16:30 05.09.2018
К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении
0
348

Возврат к списку