В Москве задержали подозреваемого в убийстве полицейского в метро
09:30 03.09.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена, задержан правоохранителями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская». В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий», - сказала И.Волк.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что около полуночи 3 сентября неизвестный мужчина застрелил полицейского на станции метро «Курская», после чего скрылся с места преступления. Для розыска злоумышленника по городу был введен план «Сирена». В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова сообщила Агентству «Москва» о возбуждении уголовного дела.
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