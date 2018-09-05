Минсельхоз: Нынешний урожай позволит обеспечить хлебом всю Россию
12:31 03.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз России уверен, что полученный в этом году урожай позволит полностью обеспечить зерном и хлебом всю страну. Такую точку зрения ТАСС высказал представитель министерства.
"Мы рассчитываем, что урожай зерна составит около 105 млн т. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт", - сказал он.
В министерстве добавили, что ожидаемый в этом году объем урожая будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В прошедшем году в России собран рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн т. За счет этого темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились, отметили в Минсельхозе. По данным министерства, в 2017 г. потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7% против роста цен на 5,9% в 2016 г. В этом году, как сообщили в Минсельхозе, также сохраняются невысокие темпы роста цен - всего на 1,4%.
При этом, как полагают представителей министерства, цены на хлеб в конце этого года и в начале следующего будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы. Текущие средние цены производителей на муку не оказывают существенного влияния на стоимость хлебобулочных изделий, считают в Минсельхозе. Они изменяются под влиянием других факторов, в том числе роста цен на ГСМ и ЖКХ, причем значительно более низкими темпами. Это означает, что цены на хлеб в остаток нынешнего года и в начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы.
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