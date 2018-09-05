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Япония следит за российскими ВС на Дальнем Востоке

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09:11 04.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не комментирует информацию о прохождении крупной эскадры военных кораблей РФ через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо, но внимательно следит за действиями российских вооруженных сил на Дальнем Востоке. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Я намерен воздержаться от комментариев по поводу прохождения российских военных кораблей (через Лаперузу - прим. ТАСС). Тем не менее мы внимательно следим за действиями российских вооруженных сил на Дальнем Востоке в целом и тщательно ведем работу по обеспечению безопасности на море вокруг территории Японии", - сказал он.

Японское министерство обороны ранее зафиксировало наибольшее со времен холодной войны число российских военных кораблей, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза. Отмечается, что речь идет о 28 кораблях различного назначения, проследовавших из Охотского в Японское море в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября. Среди них, по данным японского ведомства, были, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. Никаких опасных действий с их стороны, а также нарушений границ территориальных вод зафиксировано не было.

Как сообщал официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, более 40 кораблей и судов обеспечения были задействованы в учениях на Дальнем Востоке в акваториях Японского и Охотского морей. Они отрабатывали ракетные удары, конвоирование, задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также походного материально- технического обеспечения.

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