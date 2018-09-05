В ДНР показали фото подозревамых в убийстве Захарченко

12:15 Регион: СНГ Источник: НГ-Online

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало на своем сайте фото подозреваемых в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Это двое мужчин, которые находились в кафе "Сепар", где прогремел взрыв.

"На территории Донецкой народной республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране", - говорится в сообщении ведомства.