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Британская прокуратура готова предъявить обвинения в покушении на Скрипалей двум россиянам

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13:30 05.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль двум гражданам РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду прокурорской службой.

Россиянам планируется предъявить еще три обвинения: в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли.

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