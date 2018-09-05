Британская прокуратура готова предъявить обвинения в покушении на Скрипалей двум россиянам

13:30 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль двум гражданам РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду прокурорской службой.

Россиянам планируется предъявить еще три обвинения: в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли.