Захарова: Имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей нам ничего не говорят

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озвученные британскими официальными лицами имена подозреваемых по инцидентам в Солсбери и Эймсбери ни о чем России не говорят. Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", - отметила высокопоставленный дипломат.

"Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - добавила она.