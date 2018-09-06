Между Россией и Люксембургом откроется пассажирское авиасообщение
11:40 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиавласти России и Люксембурга договорились о возможности полетов между двумя странами, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
"Мы провели интенсивные переговоры с Люксембургом, участвовал посол этой страны в РФ. Мы очень плодотворно и продуктивно совместно поработали и вышли на решение о взаимном обмене возможностью летать из столицы - Москвы в Люксембург и оттуда - к нам. И мы в качестве жеста доброй воли добавили еще Санкт-Петербург", - сказал он.
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