Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи
16:45 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где в эти дни отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской Народно- Демократической Республики (КНДР). Об этом передало агентство Франс Пресс (АФП), корреспондент которого в пятницу увидел артиста в одной из гостиниц Пхеньяна.
Как сообщается, Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. "Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали", - отмечает АФП, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.
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