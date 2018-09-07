0
0
342
Новости

Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи

Добавить в избранное

16:45 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где в эти дни отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской Народно- Демократической Республики (КНДР). Об этом передало агентство Франс Пресс (АФП), корреспондент которого в пятницу увидел артиста в одной из гостиниц Пхеньяна.

Как сообщается, Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. "Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали", - отмечает АФП, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:10 07.09.2018
Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
0
137
19:50 07.09.2018
Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
0
160
19:40 07.09.2018
Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата
0
184
19:30 07.09.2018
Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому
0
224
19:10 07.09.2018
Экс-сотрудники ФМС получили сроки за торговлю гражданством РФ
0
206
17:20 07.09.2018
Америка готова вести с Россией переговоры по стратегической стабильности - Госдеп
0
385
16:51 07.09.2018
Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей
0
308
15:50 07.09.2018
Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе
0
379
15:30 07.09.2018
Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир
0
337
15:15 07.09.2018
Девушку отстранили от занятий в школе за розовый цвет волос
0
357

Возврат к списку