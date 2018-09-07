Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский актер Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где в эти дни отмечается 70-летняя годовщина образования Корейской Народно- Демократической Республики (КНДР). Об этом передало агентство Франс Пресс (АФП), корреспондент которого в пятницу увидел артиста в одной из гостиниц Пхеньяна.

Как сообщается, Депардье находился в баре главного международного отеля в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы. "Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали", - отмечает АФП, добавляя, что причины присутствия прославленного актера в столице КНДР до сих пор остаются невыясненными.