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В Чечне решили уточнить границы республики

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14:15 08.09.2018 Источник: Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ региона. Документ опубликован на сайте администрации правительства Чечни.

В документе говорится, что государственная комиссия необходима для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики. В указе отмечается, что процесс уточнения границ будет проходить в соответствии с законодательством России. Также комиссия поможет разрешить «спорные вопросы» при установлении границ региона, подчеркивается в документе.

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