В Чечне решили уточнить границы республики
14:15 08.09.2018 Источник: Газета.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ региона. Документ опубликован на сайте администрации правительства Чечни.
В документе говорится, что государственная комиссия необходима для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики. В указе отмечается, что процесс уточнения границ будет проходить в соответствии с законодательством России. Также комиссия поможет разрешить «спорные вопросы» при установлении границ региона, подчеркивается в документе.
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