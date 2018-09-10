"Поваренная" соль исчезнет из продажи
10:00 10.09.2018 Источник: Известия
С 2019 года с полок магазинов исчезнет соль с наименованием «поваренная», ее заменит «пищевая». Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет всех крупнейших отечественных производителей соли. В начале сентября вступил в силу новый ГОСТ на соль, который и предполагает такие изменения. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки, по их словам, компании уверены, это не повлечет увеличения цены товара.
С 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», следует из информации на официальном портале Росстандарта. Согласно правилам, из наименования продукции исключается слово «поваренная», как традиционно называли в России соль. Как рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, все отечественные производители изготавливают соль по стандарту, на импортную продукцию приходится 1%.
— Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — отметил Дмитрий Востриков. — Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее.
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