ФСБ задержала члена ИГ, готовившего убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
11:05 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Смоленской области члена запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который по заданию СБУ готовил убийство одного из лидеров ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженец Республики Дагестан, член запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" (запрещен на территории РФ) планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики", - сообщили в ЦОС.
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