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Заура Дадаева перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка

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12:32 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Заура Дадаева, осуждённого за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию, как злостного нарушителя порядка, сообщает РИАН со ссылкой на Региональное управление ФСИН. 

Дадаев отбывал наказание в Иркутской исправительной колонии № 3, а перевели в Ангарскую ИК-2. Заключённый может находиться там до года. 

В начале августа стало известно, что Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, по его мнению, помещения в штрафной изолятор.  Эхо Москвы

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