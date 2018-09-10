Заура Дадаева перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка
12:32 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Заура Дадаева, осуждённого за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию, как злостного нарушителя порядка, сообщает РИАН со ссылкой на Региональное управление ФСИН.
Дадаев отбывал наказание в Иркутской исправительной колонии № 3, а перевели в Ангарскую ИК-2. Заключённый может находиться там до года.
В начале августа стало известно, что Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, по его мнению, помещения в штрафной изолятор. Эхо Москвы
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