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На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов

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17:00 10.09.2018 Источник: Известия

Результаты голосования на выборах глав регионов аннулированы на шести участках в четырех регионах страны, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом она заявила 10 сентября в ходе брифинга.

«Имеется информация об отмене результатов голосования на ряде избирательных участков. В Ульяновской области — два, в Московской области — два, во Владимирской области — один, в Бурятии — один», — цитирует ТАСС председателя ЦИК.

Она также отметила, что сейчас проводится проверка на участке в Калмыкии, откуда поступила информация о возможном вбросе бюллетеней.

В целом Памфилова охарактеризовала выборы в единый день голосования как конкурентные, а некоторые результаты, по ее словам, даже удивили специалистов. «Например, в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. Сюрприз? Сюрприз», — отметила председатель ЦИК. Известия

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