0
0
147
Новости

В СБУ прокомментировали обвинения в помощи террористам ИГ

Добавить в избранное

17:32 10.09.2018 Источник: УНН

В Службе безопасности Украины назвали фейком обвинения ФСБ Российской Федерации о якобы помощи террористам "Исламского государства" (запрещена на территории РФ). Об этом УНН сообщили в СБУ.

"Это - очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", - сказали в СБУ.

Как сообщалось ранее, в ФСБ РФ считают, что спецслужбы Украины оказывают помощь боевикам террористической организации "Исламское государство" для организации террористических актов в Российской Федерации и устранения лидеров ДНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 10.09.2018
Пустоты под стартом "Союза" на Восточном могли перекосить башню обслуживания
0
51
18:00 10.09.2018
Белоусов считает нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ
0
103
17:12 10.09.2018
Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии
0
168
17:00 10.09.2018
На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов
0
186
16:32 10.09.2018
Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков
0
195
16:12 10.09.2018
Курс евро превысил 81 рубль
0
213
16:00 10.09.2018
Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине
0
234
15:32 10.09.2018
Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме
0
246
15:12 10.09.2018
Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным
0
254
15:00 10.09.2018
Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
0
314

Возврат к списку