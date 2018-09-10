В СБУ прокомментировали обвинения в помощи террористам ИГ
17:32 10.09.2018 Источник: УНН
В Службе безопасности Украины назвали фейком обвинения ФСБ Российской Федерации о якобы помощи террористам "Исламского государства" (запрещена на территории РФ). Об этом УНН сообщили в СБУ.
"Это - очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", - сказали в СБУ.
Как сообщалось ранее, в ФСБ РФ считают, что спецслужбы Украины оказывают помощь боевикам террористической организации "Исламское государство" для организации террористических актов в Российской Федерации и устранения лидеров ДНР.
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