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Из МИД Польши убрали выпускников МГИМО

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19:20 10.09.2018 Источник: РОСБАЛТ

В министерстве иностранных дел Польши почти не осталось сотрудников, окончивших МГИМО. Об этом заявил глава ведомства Яцец Чапутович.

Он отметил, что команда в польском МИД «сменилась почти на 100%», говорится в Twitter ведомства. Всего с 2016 года в министерстве появились 435 новых сотрудников

«Сейчас на руководящих должностях в стране или за рубежом нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — указал дипломат. По его словам, смена кадров важна для эффективной работы и «соответствия государственной политике».

Ранее сообщалось, что Чапутович планирует отдать предпочтение выпускникам Дипломатической академии Польши, а не МГИМО. Росбалт

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