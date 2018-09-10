Из МИД Польши убрали выпускников МГИМО
19:20 10.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
В министерстве иностранных дел Польши почти не осталось сотрудников, окончивших МГИМО. Об этом заявил глава ведомства Яцец Чапутович.
Он отметил, что команда в польском МИД «сменилась почти на 100%», говорится в Twitter ведомства. Всего с 2016 года в министерстве появились 435 новых сотрудников
«Сейчас на руководящих должностях в стране или за рубежом нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — указал дипломат. По его словам, смена кадров важна для эффективной работы и «соответствия государственной политике».
Ранее сообщалось, что Чапутович планирует отдать предпочтение выпускникам Дипломатической академии Польши, а не МГИМО. Росбалт
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