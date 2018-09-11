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Президент Мексики пригласил на свою инаугурацию Путина и Папу Римского

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10:00 11.09.2018 Источник: РБК

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил своего российского коллегу Владимира Путина и Папу Римского Франциска на свою инаугурацию, она пройдет 1 декабря. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на будущего главу МИД Мексики Марсело Эбрарда.

Он отметил, что после церемонии инаугурации президента Мексики власти страны будут «в любое время» ожидать визита Папы Римского и российского президента.

Выборы главы государства в Мексике прошли 1 июля, победу одержал кандидат от коалиции «Вместе мы сделаем историю» Обрадор.  РБК

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