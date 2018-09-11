Власти США могут ввести санкции против Китая за нарушение прав человека
10:20 11.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
Власти США могут ввести санкции против Китая за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Как пишет газета The New York Times, в районе проживает национальное меньшинство уйгуров, большинство из которых исповедует ислам. По данным Пекина, в этом автономном районе действуют политические лагеря, куда направили до миллиона мусульман на «перевоспитание». Власти КНР заставляют их учить китайский язык и законы, а также получать рабочие навыки.
В качестве метода экономического давления на Пекин с помощью санкций в Белом доме предлагают ограничить поставки технологий для наблюдения за передвижениями граждан. Отмечается, что если администрация президента Дональда Трампа введет эти санкции, то они станут первыми подобными ограничениями против Китая из-за нарушений прав человека. Росбалт
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