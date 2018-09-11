Движение "Голос": сигналов о серьезных нарушениях в ходе выборов в Москве не было

16:30

В ходе воскресных выборов не было зафиксировано сигналов о каких-то серьезных нарушениях законодательства, отметил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его словам, о вбросах или других крупных происшествиях сигналов не поступало, а отмеченные проблемы не были массовыми. 9 сентября на выборах мэра Москвы победил действующий градоначальник Сергей Собянин, получивший более 70% голосов избирателей, явка на участки составила почти 31%.