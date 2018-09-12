В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
07:18 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россию и Китай в военном отношении мало объединяет в долгосрочной перспективе. Такую точку зрения глава Пентагона озвучил во вторник журналистам.
Ему был задан вопрос, обеспокоен ли он вероятностью формирования военного альянса между Россией и Китаем в будущем на фоне участия военных Китая в учениях "Восток". "Я думаю, что эти государства действуют в рамках своих интересов. Но в долгосрочной перспективе я не вижу, что объединяло бы Россию и Китай", - сказал Мэттис.
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