В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет

07:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россию и Китай в военном отношении мало объединяет в долгосрочной перспективе. Такую точку зрения глава Пентагона озвучил во вторник журналистам.

Ему был задан вопрос, обеспокоен ли он вероятностью формирования военного альянса между Россией и Китаем в будущем на фоне участия военных Китая в учениях "Восток". "Я думаю, что эти государства действуют в рамках своих интересов. Но в долгосрочной перспективе я не вижу, что объединяло бы Россию и Китай", - сказал Мэттис.