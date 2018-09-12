В Приморье может появиться завод по сборке канадских региональных самолетов
08:05 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протокол о намерениях, предусматривающий локализацию производства канадских воздушных судов DHC6-400 на территории Приморского края, был подписан в среду на полях Восточного экономического форума, сообщается на сайте администрации Приморского края.
"Протокол о намерениях, предусматривающих локализацию производства воздушных судов DHC6-400 на территории региона, подписал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко на полях IV Восточного экономического форума в среду, 12 сентября", - говорится в сообщении.
Воздушные суда DHC6-400 TwinOtter выпускает канадская компания VikingAirLimited. Сейчас они эксплуатируются на внутренних рейсах авиакомпанией "Аврора" в Приморье. По словам канадской стороны, размещение сборочного производства непосредственно в крае было бы выгодно. В свою очередь власти Приморья обещали оказать любое содействие в этом вопросе.
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