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Подросток, напавший на школу в Перми, признан невменяемым

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11:32 12.09.2018 Источник: REGNUM

Подросток, совершивший вооруженное нападение на педагога и учеников начального звена в стенах школы № 127 Перми признан невменяемым. Об этом журналистам сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Тема поднята во время визита уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербург для участия на международном семинаре «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», сообщают СМИ.

Как сообщалось ранее, 15 января 2018 года двое вооруженных подростков совершили нападение на пермскую школу. Один из подростков 16-летний Лев Б. являлся бывшим учеником этой школы, а 15-летний Александр Б. старшеклассником. Впоследствии выяснилось, что Лев считался трудным подростком и проявлял интерес к тематике «Колумбайн». В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Напомним, что от рук налетчиков пострадали 12 человек, в том числе педагог четвертого класса и сами нападавшие.  ИА REGNUM

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