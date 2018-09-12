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Студенты Петербурга жалуются на принуждение к участию в крестном ходе - СМИ

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11:40 12.09.2018

Студентов петербургских вузов отправили на крестный ход, который сегодня, 12 сентября, пройдет в центре Петербурга.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (СПГУТД) рассказали корреспонденту MR7.ru, что их сняли с занятий и повели зачем-то искать ректора вуза, а привели на крестный ход. Здесь же оказались студенты РГПУ имени А. И. Герцена, а также учащиеся СПбГУКиТ (университет кино и телевидения).

Ранее епископ Кронштадтский Назарий заявил, что в РПЦ неоднократно обращалась с просьбой не созывать студентов на крестный ход. «Приказывать мы не можем, но просим донести до сведения», — пояснил он.

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