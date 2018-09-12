Президент РАН считает необходимым снижение педагогической нагрузки на аспирантов
13:32 12.09.2018 Источник: RNS
Педагогическую нагрузку на российских аспирантов необходимо снизить, заявил RNS в кулуарах ВЭФ президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Во-первых, конечно, нужно освободить аспирантуру от излишнего администрирования — ни к чему такие страшные аккредитации. Известны научные центры, в которых всегда прекрасно готовили кадры, зачем их подвергать этому насилию с томами аккредитации. Во-вторых, нужно существенно уменьшить педагогическую нагрузку. Все-таки научная аспирантура — это первые стадии научной работы. Нужна практика педагогическая, но она в большинстве случаев в научной аспирантуре всегда есть, поэтому не нужны сотни часов педагогической нагрузки», — сказал он.
Сергеев также заявил, что работа в научной аспирантуре должна хорошо оплачиваться.
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