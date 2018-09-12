Путина назначили вожатым в детском центре "Океан"
16:32 12.09.2018
Президента РФ Владимира Путина назначили вожатым во всероссийском детском центре "Океан". Главе государства торжественно вручили свитшот с его именем.
— С огромным удовольствием принимаем вас на работу вожатого во всероссийском детском центре "Океан", — сказали главе государства.
Владимир Путин посетил центр с лидером Китая Си Цзиньпином. Они встретились с китайской молодёжью, которая 10 лет назад находилась там после землетрясения в КНР. Life.ru
Новости
- 17:40 12.09.2018
- Калужский митрополит сравнил изучение иностранных языков с пьянством
- 17:12 12.09.2018
- Ракетно-космическая отрасль РФ находится в системном кризисе - вице-премьер Борисов
- 17:00 12.09.2018
- Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании - Фейгин
- 16:12 12.09.2018
- Россиянин, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, согласился прокомментировать ситуацию
- 16:00 12.09.2018
- ЕС должен заключить с Африкой соглашение, позволяющее создать 10 млн рабочих мест - Юнкер
- 15:32 12.09.2018
- Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с РФ
- 15:12 12.09.2018
- Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС
- 15:00 12.09.2018
- В Госдуму внесен дуэльный кодекс из-за обращения Золотова к Навальному
- 14:32 12.09.2018
- Глава МЭР сообщил о замедлении роста российской экономики
- 14:12 12.09.2018
- Борисов считает неприемлемыми слухи о причастности астронавтов НАСА к повреждению "Союза"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать