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Новости

Путина назначили вожатым в детском центре "Океан"

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16:32 12.09.2018

Президента РФ Владимира Путина назначили вожатым во всероссийском детском центре "Океан". Главе государства торжественно вручили свитшот с его именем.

— С огромным удовольствием принимаем вас на работу вожатого во всероссийском детском центре "Океан", — сказали главе государства.

Владимир Путин посетил центр с лидером Китая Си Цзиньпином. Они встретились с китайской молодёжью, которая 10 лет назад находилась там после землетрясения в КНР.  Life.ru

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