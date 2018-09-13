В Пентагоне работу "Белых касок" считают "героической"
09:05 13.09.2018 Источник: Российская газета
Пентагон считает "героической" работу неправительственной организации "Белые каски", которую РФ обвиняет в провокациях в Сирии. Официальный представитель Минобороны Шон Робертсон отметил, что США не располагают информацией, подтверждающей подготовку НПО "Белые каски" химической атаки.
"Белые каски" представляют собой гуманитарную организацию, которая спасла тысячи жизней, и которая продолжает реагировать на бомбардировки ВС России и Сирии. США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую деятельность", - цитирует Робертсона ТАСС. Он также упрекнул РФ в "нападении на волонтеров".
Между тем руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков заявил, что представители "Белых касок" доставили в сирийский город Саракиб большой груз отравляющих веществ, предназначенных для боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ). "РГ"
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