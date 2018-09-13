0
0
45
Новости

Посол Польши назвал увольнение выпускников МГИМО из МИДа многолетней практикой

Добавить в избранное

10:32 13.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польский посол опроверг одномоментное увольнение выпускников МГИМО из МИДа. Ранее местная радиостанция RMF FM передавала, что такое распоряжение отдал министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Причины не назывались.

Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк пояснил РИА Новости, что выпускников МГИМО из внешнеполитического ведомства уволили не сразу — происходит это последние несколько лет.

По словам дипломата, в Варшаве считают нежелательным работу на руководящих должностях в министерстве людей, которые когда-то обучались в Советском Союзе. «Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — сказал он.

Польские СМИ сообщали, что заменить уволенных сотрудников, в министерстве решили снизить проходной балл во время тестирования потенциальных работников.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:35 13.09.2018
Путин заявил, что у России "нет и не может быть агрессивных планов"
0
49
14:00 12.09.2018
Военные учения РФ и Китая станут регулярными - Шойгу
0
99
11:00 12.09.2018
США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
0
114
09:00 12.09.2018
Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
0
116
07:18 12.09.2018
В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
0
119
17:40 11.09.2018
В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
0
156
15:00 11.09.2018
В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
0
153
14:00 11.09.2018
Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
0
147
09:32 11.09.2018
Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
0
158
09:20 11.09.2018
"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
0
161

Возврат к списку