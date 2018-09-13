Посол Польши назвал увольнение выпускников МГИМО из МИДа многолетней практикой
10:32 13.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польский посол опроверг одномоментное увольнение выпускников МГИМО из МИДа. Ранее местная радиостанция RMF FM передавала, что такое распоряжение отдал министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Причины не назывались.
Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк пояснил РИА Новости, что выпускников МГИМО из внешнеполитического ведомства уволили не сразу — происходит это последние несколько лет.
По словам дипломата, в Варшаве считают нежелательным работу на руководящих должностях в министерстве людей, которые когда-то обучались в Советском Союзе. «Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — сказал он.
Польские СМИ сообщали, что заменить уволенных сотрудников, в министерстве решили снизить проходной балл во время тестирования потенциальных работников. Говорит Москва
Новости
- 08:35 13.09.2018
- Путин заявил, что у России "нет и не может быть агрессивных планов"
- 14:00 12.09.2018
- Военные учения РФ и Китая станут регулярными - Шойгу
- 11:00 12.09.2018
- США намерены расширить военное присутствие в Греции из-за обострения отношений с Турцией
- 09:00 12.09.2018
- Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
- 07:18 12.09.2018
- В Пентагоне считают, что военного альянса между и Россией и Китаем не будет
- 17:40 11.09.2018
- В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
- 15:00 11.09.2018
- В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
- 14:00 11.09.2018
- Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
- 09:32 11.09.2018
- Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
- 09:20 11.09.2018
- "Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать