В США прошла церемония вручения Шнобелевских премий

11:20 Источник: РБК

В гарвардском университетском Театре Сандерса​ состоялась 28-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий.В 2018 году одну из самых желанных наград в академических кругах, как уточняет газета The Guardian, в области экономики получила группа ученых из Канады, Китая, Сингапура и США. В феврале в журнале социальных наук The Leadership Quarterly Линди Ханью Лян, Дуглас Браун, Хуйвен Лиан, Сэмюэл Ханиг, Ланс Феррис и Лиза Хейрингс​ представили статью, в которой попытались выяснить, как люди могут преодолеть несправедливость, с которой они сталкиваются на работе. В исследовании «Право на неправильное» специалисты пришли к выводу, что этому может поспособствовать кукла вуду, которая напоминает начальника. У работников, которые мучили таких кукол и протыкали их булавками, скорее восстанавливалось чувство справедливости, выяснили они в ходе серии экспериментов.Награду в области медицины получили урологи из Мичигана. Они выяснили, что выводить камни из почек можно намного быстрее, если пациент будет кататься на американских горках.Шведские ученые получили награду по биологии. Они доказали, что профессиональные дегустаторы на вкус могут определить вино, в котором побывала муха. РБК