В РФ построят три новых атомных ледокола
11:32 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России построят три новых атомных ледокола. Работой займётся судоверфь «Роснефти» дальневосточный комплекс «Звезда». Ледоколы проекта 10510 «Лидер» предназначены для освоения Арктики. Их большая ширина позволит проводить крупнотоннажные суда.
Строительство одного такого ледокола замглавы Минэкономразвития Александр Цымбульский в прошлом году оценивал примерно в 70 млрд рублей. Говорит Москва
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