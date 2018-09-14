В Кремле опровергли возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые
15:00 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Песков опроверг возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублёвые. Российские власти не рассматривают обязательного характера таких конвертаций, заявил журналистам представитель Кремля.
Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли у администрации планы по введению принудительного перевода долларовых вкладов в рублёвые.
При этом Песков не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина. Ранее Костин в интервью агентству Bloomberg сказал, что банковская система России выстоит в случае введения новых санкций со стороны Запада, и не исключил принудительной конвертации долларовых вкладов. Говорит Москва
Новости
- 16:00 14.09.2018
- Перри утверждает, что у Вашингтона есть доказательства вмешательства РФ в энергосети США
- 15:32 14.09.2018
- В Ставропольском крае по ошибке выпустили на свободу заключенного
- 15:12 14.09.2018
- Более чем в трети российских регионов за 2017 год выросла смертность от рака
- 14:32 14.09.2018
- Поездки представителей Кремля в регионы РФ не связаны с результатами выборов - Песков
- 14:01 14.09.2018
- Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд
- 13:48 14.09.2018
- Банк России повысил ключевую ставку на фоне растущих инфляционных рисков
- 13:32 14.09.2018
- SpaceX выбрала первого космического туриста, который облетит вокруг Луны
- 13:20 14.09.2018
- Экстренное заседание синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия
- 13:05 14.09.2018
- Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара в расчетах
- 13:00 14.09.2018
- В Нидерландах задержали двух российских шпионов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать