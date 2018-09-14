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В Кремле опровергли возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые

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15:00 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков опроверг возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублёвые. Российские власти не рассматривают обязательного характера таких конвертаций, заявил журналистам представитель Кремля.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли у администрации планы по введению принудительного перевода долларовых вкладов в рублёвые.

При этом Песков не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина. Ранее Костин в интервью агентству Bloomberg сказал, что банковская система России выстоит в случае введения новых санкций со стороны Запада, и не исключил принудительной конвертации долларовых вкладов. Говорит Москва

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