СКР не обращался к Симоньян за контактами Петрова и Баширова
17:00 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Следователи СКР не обращались к Симоньян за контактами Петрова и Баширова. Главный редактор RT рассказала, что российские правоохранительные органы не интересовались подробностями её встречи с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», Маргарита Симоньян подчеркнула, что если обращение от следователей поступит, она будет действовать в рамках тех обязательств, которые возложены на неё законом.
«Пока не обращались. Если обратятся, передам то, что положено передать по закону, и не передам то, что не положено».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в середине марта этого года.
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