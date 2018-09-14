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СКР не обращался к Симоньян за контактами Петрова и Баширова

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17:00 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Следователи СКР не обращались к Симоньян за контактами Петрова и Баширова. Главный редактор RT рассказала, что российские правоохранительные органы не интересовались подробностями её встречи с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», Маргарита Симоньян подчеркнула, что если обращение от следователей поступит, она будет действовать в рамках тех обязательств, которые возложены на неё законом.

«Пока не обращались. Если обратятся, передам то, что положено передать по закону, и не передам то, что не положено».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в середине марта этого года. 

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