Германия планирует за два года увеличить штат контрразведки вдвое

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германское Ведомство по охране конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки, увеличит штат с нынешних 3,1 тыс. сотрудников до 6 тыс. к 2021 году. Об этом сообщил в субботу еженедельник "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, руководитель BfV Ханс-Георг Масен собирается изменить структуру ведомства, сделав ее аналогичной структуре внешней разведки - Федеральной разведывательной службе Германии.

В частности, в планах разделить на более мелкие подразделения два нынешних департамента. Как отмечает журнал, первый сейчас отвечает за непосредственно контрразведку и меры по охране гостайны и конституции, второй - за противодействие исламизму и терроризму. Таким образом планируется повысить эффективность работы ведомства.



