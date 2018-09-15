Германия планирует за два года увеличить штат контрразведки вдвое
11:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германское Ведомство по охране конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки, увеличит штат с нынешних 3,1 тыс. сотрудников до 6 тыс. к 2021 году. Об этом сообщил в субботу еженедельник "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, руководитель BfV Ханс-Георг Масен собирается изменить структуру ведомства, сделав ее аналогичной структуре внешней разведки - Федеральной разведывательной службе Германии.
В частности, в планах разделить на более мелкие подразделения два нынешних департамента. Как отмечает журнал, первый сейчас отвечает за непосредственно контрразведку и меры по охране гостайны и конституции, второй - за противодействие исламизму и терроризму. Таким образом планируется повысить эффективность работы ведомства.
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