В Латвии прошел марш в защиту русскоязычных школ
14:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовое шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в субботу в латвийской столице. Порядка пяти тысяч человек собрались около здания театра "Дайлес", чтобы устроить марш по одной из улиц города. Манифестация продолжилась в одном из центральных рижских парков, передает с места событий корр. ТАСС.
Устроителями очередной протестной акции выступили Штаб защиты русских школ и партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). Ее участники держат в руках красные воздушные шары и плакаты с надписями в защиту русского языка, а также скандируют "Руки прочь от русских школ".
"В 1998 году уже был принят закон о полной ликвидации русского образования в школах Латвии, тем не менее в 2004 году нам удалось добиться компромисса и русские школы оставили в покое на долгие 13 лет. Это все благодаря первой школьной революции, которую мы провели и вывели на улицы Риги десятки тысяч человек. Этот наш исторический опыт говорит, что бороться надо, потому что во все времена и во всех странах уважают силу - силу духа и решимости - и никакими экспертными дискуссиями нельзя заменить живой народ на улицах, который говорит правительству "нет". И сегодня мы говорим "нет" языковой реформе в русских школах Латвии", - сказал корр. ТАСС депутат Европарламента от республики и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.
По его словам, протестные акции против перевода русских школ на латышский язык обучения проходят в самое неблагоприятное время - в преддверие парламентских выборов в стране, которые состоятся 6 октября. "Но мы постараемся сделать все, что мы можем в этих условиях. Наша сегодняшняя акция также связана с выборами и без ее проведения не может быть успехов в будущем. Мы должны сделать мощную заявку о том, что партия РСЛ будет представлена в будущем парламенте Латвии и мы получим площадку для организации дальнейших акций в защиту русских школ, мы должны вывести нашу борьбу также и на парламентский уровень", - указал он.
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