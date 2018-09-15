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РПЦ готова к обсуждению и решению проблем с УПЦ

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16:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собрание предстоятелей православных церквей мира может помочь в урегулировании проблемы украинского православия, где возник кризис из-за предложенной президентом Украины Петром Порошенко и поддержанной патриархом Константинопольским Варфоломеем инициативы создать "единую независимую церковь". Об этом написал в воскресенье на своей страничке в "Фейсбуке" замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич.

"Отрадно, что РПЦ выступила с предложением общеправославного обсуждения украинского церковного вопроса, то есть собрания предстоятелей всех церквей. Таким образом, сохраняется готовность, возможность и надежда на диалог и какое-то решение проблемы. Это означает, что РПЦ не закрывается, не самоизолируется, как кое-кто утверждает, а переносит обсуждение проблемы на более широкий уровень", - сказал протоиерей Данилевич. "Очевидно, что украинский церковный вопрос уже давно вышло за пределы Украины и касается всей полноты православия", - добавил он.

"Если проблема не решается в треугольнике Киев - Москва - Константинополь, значит надо расширять круг диалога. Ведь если каждый из трех участников этого треугольника является в какой-то степени ангажированной стороной, то другие поместные церкви не являются ангажированными. И это может помочь в решении проблемы", - пояснил представитель УПЦ.

Днем ранее Синод Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также инициировать всеправославное обсуждение проблемы.

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