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Новости

В Чехии отмечено снижение потока нелегальных беженцев

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09:45 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество задержаний нелегальных беженцев, пытавшихся транзитом через Чехию проникнуть в государства Западной Европы, за последние три года сократилось более чем в 20 раз. Об этом сообщил журналистам вице-премьер республик Ян Гамачек, его слова приводит в воскресенье Чешское телевидение.

"В течение текущего года в республике были задержаны 130 нелегальных беженцев, - подчеркнул он. - На пике миграционного кризиса в 2015 году полиция задержала примерно три тысячи нелегальных беженцев, стремившихся проникнуть [транзитом через Чехию] в государства Западной Европы".

Ян Гамачек отметил эффективность принятых чешскими властями мер по пресечению нелегальной миграции. Был усилен контроль за открытыми, согласно Шенгенскому соглашению, для перемещения граждан и грузов границами республиками, проводятся выборочные проверки легковых автомобилей и грузовых фур, ведется наблюдение за пассажирами железнодорожного транспорта. Главным же, по его словам, стало то, что полиция жестко пресекает деятельность контрабандистов, организовывающих переброску беженцев на Запад.  

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