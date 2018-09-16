СМИ: Абэ не поверил в спонтанность предложения Путина о заключение мирного договора

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что напомнил президенту РФ Владимиру Путину о базисной позиции его страны по проблеме территориального спора и заключения мирного договора после того, как российский президент выступил с предложением заключить мирный договор между странами до конца этого года без предварительных условий. С таким заявлением глава японского правительства выступил в воскресенье в ходе предвыборных дебатов с бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой в эфире телеканала Эн-эйч-кей (NHK).

"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту [Владимиру] Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос, и только затем решена проблема мирного договора. Озвучивал я ее и до высказывания президента России, и на всякий случай повторил ее ему и после того, как он выступил с [тем] предложением", - утверждает глава японского правительства. Он также отметил, что "многие специалисты и аналитики считают, что предложение президента [Владимира] Путина демонстрирует его большое желание решить проблему мирного договора" между двумя странами.

Исиба, в свою очередь, выразил мнение, что предложение президента России не было спонтанным. "Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он говорит. Я уверен, что все было заранее спланировано", - заявил он.