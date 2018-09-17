Пара оказавшая в больнице Солсбери не отравлена «Новичком» - полиция графства
08:20 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госпитализированная в воскресенье пара не подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает полиция графство Уилтшир на своем сайте.
"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что "Новичок" является веществом [отравления]. Оба остаются в больнице под наблюдением", - указала полиция. Отмечается, что пока на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина и женщина почувствовали недомогание в итальянском ресторане города Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана где в день своего отравления обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Итальянский ресторан был закрыт из предосторожности. К Месту были направлены пожарные, скорая помощь и группа реагирования при ЧП в костюмах химической защиты.
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