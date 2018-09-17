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Лауреат Нобелевской премии мира выступила против демонизации России

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09:32 17.09.2018 Источник: REGNUM

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Магуайр призвала западные СМИ перестать раздувать истерию с демонизацией России в своей статье, опубликованной в журнале Common Dreams.

«Глядя на сегодняшние СМИ, все, кто еще достаточно взрослый, вспомнят подобные публикации времен холодной войны, где раздувалась истерия насчет русского вторжения», — заявила она.

По ее словам, люди уже «сыты по горло» военной пропагандой западных СМИ и постоянной демонизацией России. При этом вины России в происходящей демонизации нет.

«Демонизация России, по моему мнению, является одной из опаснейших тенденций нашего времени. Попытка сделать из России козлов отпущения — непростительна для Запада. Пришло время политическим лидерам прекратить способствовать катастрофе и вернуться к диалогу с русскими братьями и сестрами», — подчеркнула Магуайр.

Напомним, Мейрид Магуайр получила Нобелевскую премию мира в 1976 году совместно с Бетти Уильямс за помощь в мирном урегулировании конфликта в Северной Ирландии. В 1973 Магуайр посещала СССР, где участвовала в съемках фильма о религии в советском обществе.  ИА REGNUM

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