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Новости

Спор о религии привел к поножовщине в московском метро

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11:32 17.09.2018

Двоим пассажирам московского метрополитена не понравилось, как их попутчик носит нательный крестик. Они решили сделать замечание мужчине за его кощунственное поведение. В результате богословский спор стал настолько горяч, что сторонники ортодоксального христианства всадили нарушителю религиозных канонов нож в спину.

Раненный пассажир сумел самостоятельно выйти из метро и добраться до охраны ТЦ «Европейский». Секьюрити вызвали скорую. Пострадавшего отправили в Боткинскую больницу. 360tv.ru

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