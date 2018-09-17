Спор о религии привел к поножовщине в московском метро
11:32 17.09.2018
Двоим пассажирам московского метрополитена не понравилось, как их попутчик носит нательный крестик. Они решили сделать замечание мужчине за его кощунственное поведение. В результате богословский спор стал настолько горяч, что сторонники ортодоксального христианства всадили нарушителю религиозных канонов нож в спину.
Раненный пассажир сумел самостоятельно выйти из метро и добраться до охраны ТЦ «Европейский». Секьюрити вызвали скорую. Пострадавшего отправили в Боткинскую больницу. 360tv.ru
Новости
- 11:20 17.09.2018
- Марин Ле Пен отказалась от идеи "увести" Францию из ЕС
- 11:05 17.09.2018
- Памфилова взяла ситуацию с выборами в Приморье под свой контроль
- 11:00 17.09.2018
- РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс волонтерских инициатив "Помогать просто"
- 10:32 17.09.2018
- СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона
- 10:20 17.09.2018
- В ЕСПЧ оспаривают превентивные аресты перед акцией 9 сентября
- 10:05 17.09.2018
- Абэ сообщил, когда Япония подпишет мирный договор с Россией
- 10:00 17.09.2018
- Возможности российского "Урагана" впечатлили британские СМИ
- 09:32 17.09.2018
- Лауреат Нобелевской премии мира выступила против демонизации России
- 09:20 17.09.2018
- Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
- 09:05 17.09.2018
- Корабли НАТО приблизились к берегам Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать