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Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот"

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12:05 17.09.2018 Источник: НГ-Online

В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов "Пилот", который стартовал в Ивановской области 12 сентября.
В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин. 

В номинации "Лучший сценарий награды удостоен сценарист сериала "Учителя" Илья Куликов, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская ("Ворона"), лучшим актером назван Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"). Режиссер сериала "90-е. Весело и громко" Михаил Поляков отмечен призом "Лучший режиссер", лучшим продюсером стал Александр Цекало.

Организаторами фестиваля выступили Фонд "Академия Российского телевидения", ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля "Пилот" стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Вера Цветкова

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