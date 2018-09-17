Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот"

12:05 Источник: НГ-Online

В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов "Пилот", который стартовал в Ивановской области 12 сентября.В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин.

В номинации "Лучший сценарий награды удостоен сценарист сериала "Учителя" Илья Куликов, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская ("Ворона"), лучшим актером назван Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"). Режиссер сериала "90-е. Весело и громко" Михаил Поляков отмечен призом "Лучший режиссер", лучшим продюсером стал Александр Цекало.

Организаторами фестиваля выступили Фонд "Академия Российского телевидения", ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля "Пилот" стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Вера Цветкова