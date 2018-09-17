Песков не считает заслуживающими доверия заявления о связи Петрова и Боширова с Минобороны

13:20 Источник: Коммерсант.ru

Пресс-секретарь президента Россиине считает заслуживающей доверия информацию о связи, которых Лондон подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, с Минобороны России.

Президент Владимир Путин говорил, что господа Петров и Боширов известны российским властям, но в их истории «ничего особенного и криминального нет». «Для меня слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о номерах телефонов»,— сказал господин Песков, слова которого приводят российские информагентства. Коммерсантъ