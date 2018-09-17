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Песков не считает заслуживающими доверия заявления о связи Петрова и Боширова с Минобороны

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13:20 17.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает заслуживающей доверия информацию о связи Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, с Минобороны России. 

Президент Владимир Путин говорил, что господа Петров и Боширов известны российским властям, но в их истории «ничего особенного и криминального нет». «Для меня слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о номерах телефонов»,— сказал господин Песков, слова которого приводят российские информагентства.  Коммерсантъ

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